Regierungstreffen Deutschland und Japan wollen enge Koordination in Bankenkrise

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat die Beziehungen seines Landes zu Deutschland als so intensiv wie nie zuvor gewürdigt. „Die japanisch-deutschen Beziehungen sind stärker und enger denn je“, sagte Kishida am Samstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Tokio. Unmittelbar danach fanden die ersten bilateralen Regierungskonsultationen beider Länder statt. Schwerpunkt ist nach Angaben von Kishida und Scholz das Thema Wirtschaftssicherheit. Japan sei für die Bundesregierung Vorbild, wie man die Rohstoffsicherheit der eigenen Wirtschaft verbessern könne, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Scholz ist mit Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Außenministerin Annalena Baerbock, Verteidigungsminister Boris Pistorius, Innenministerin Nancy Faeser und Verkehrsminister Volker Wissing nach Tokio gereist.