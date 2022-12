Regulierung: Deutsche-Bank-Chef Sewing: Brauchen keine Tipps der EZB-Bankenaufsicht

In den vergangenen 12 Monaten habe die Bank von sich aus Schritte unternommen, um das Geschäft an ein zunehmend schwierigeres Umfeld anzupassen, erklärte Christian Sewing am Mittwoch auf einer Konferenz der Financial Times. Bloomberg hatte vergangene Woche berichtet, dass der Deutschen Bank und anderen Instituten für den Bereich Leveraged Finance – Branchensprech für Kredite an hoch verschuldete Unternehmen – zusätzliche Kapitalanforderungen drohen.