Restrukturierungsplan Das große Eingeständnis der Commerzbank

Vorstandschef Knof will jetzt bis 2024 1,4 Milliarden Euro einsparen. Das bedeutet konkret, dass 10.000 Stellen wegfallen sollen, in Deutschland streicht die Bank jeden dritten Arbeitsplatz. Zudem will sie von 800 Filialen beinahe die Hälfte schließen. Angesichts dieser Zahlen gehen andere bedeutende Sätze in der Mitteilung der Bank fast unter, dabei zeugen sie von dem Wandel.



So heißt es dort: „Die Bank stellt künftig konsequent Profitabilität vor Wachstum“, dabei gehe es beispielsweise um „die leistungsadäquate Bepreisung von Produkten und Dienstleistungen“. Die Sätze stehen für die alte Strategie der Commerzbank, sich mit großzügigen Prämien Kunden einzukaufen und so aus ihren hohen Kosten rauszuwachsen. Auch viele andere in der Branche haben versucht, diesen Weg zu gehen – richtig erfolgreich war kaum einer. Die Wachstumsphantasien haben sich oft als Tagträume entpuppt.