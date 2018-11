Riskante Strategie Wie die Commerzbank ihr Mittelstandsgeschäft demontiert

Die Commerzbank hält nach Kräften dagegen. 2016 hat Zielke das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2020 10 000 neue Kunden zu gewinnen. Mehr als 7500 hat sie schon erreicht. Preislich kommt sie den Unternehmen teilweise weit entgegen. Die Bank erklärt, dass sie die Konditionen selektiv und zeitlich begrenzt verringere.



In den vergangenen Wochen haben Bankenaufseher mehrfach vor den Risiken allzu exzessiver Kreditvergabe gewarnt. Die Commerzbank verweist darauf, dass die Unternehmen ihre Eigenkapitalquoten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht haben und deshalb gut auf einen möglichen Konjunkturrückgang vorbereitet seien. Dieter Hein, unabhängiger Analyst von Fairesearch, macht jedoch vor allem die niedrige Risikovorsorge der Bank Sorgen. Im ersten Halbjahr ist das Polster für schlechte Zeiten gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf nur noch 161 Millionen Euro gesunken – ein historischer Tiefstwert. Sobald die Wirtschaft nicht mehr so wachse wie in den vergangenen Jahren könnten schnell bis zu zwei Milliarden Euro Risikovorsorge notwendig werden. Tiefrote Zahlen wären wohl die Folge. „Die Commerzbank ist auf einen Konjunkturabschwung schlecht vorbereitet“, sagt Hein.