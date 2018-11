Riskante Strategie Wie die Commerzbank ihr Geschäft mit dem Mittelstand demontiert

Unwahrscheinlich ist das nicht. Ein Ausweg könnte eine Fusion sein. Zielke soll dafür offen sein, und auch in Berlin wird seit Wochen mit erhöhter Intensität an dem Thema gearbeitet. Die Beamten im Finanzministerium haben erste Planspiele für die Zukunft des Instituts entworfen, an dem der Bund nach der Rettung in der Finanzkrise immer noch mit rund 15 Prozent beteiligt ist. Der Glaube, dass die Commerzbank irgendwann aus eigener Kraft wieder erblüht, ist in Regierungskreisen geschwunden.



Das Warten darauf dauert schlicht zu lang - auch intern. „Der Frust ist groß, es gibt Auflösungserscheinungen“, sagt ein Insider. Der Abbau von mehr als 7000 Stellen geht nicht spurlos an den Mitarbeitern vorbei, und auch der Aktionismus des Top-Managements zermürbt die Organisation. Die alten Strukturen in der Zentrale werden gerade aufgelöst, die Mitarbeiter in Clustern neu zusammengewürfelt. Die Arbeit in sogenannten Stämmen soll die Bank flexibel machen, macht sie aber vor allem unruhig. Viele bekommen neue Aufgaben, was das soll, sei nicht immer klar, sagt ein Banker.