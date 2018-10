Rolf Elgeti Ein Kunde kauft seine Bank

Oddo Seydler hatte phasenweise ein zweifelhaftes Image. Einige von ihr platzierte Mittelstandsanleihen endeten für die Anleger im Totalausfall. Alt-Eigentümer Philippe Oddo, dem auch die Frankfurter Privatbank BHF gehört, hatte nach der Übernahme im Jahr 2014 einiges an Neugeschäft nicht mehr erlaubt. Die Sparten Unternehmensfinanzierung und Aktienresearch hatte er Seydler komplett weggenommen und in die BHF geschoben. Beides wird nun wieder aufgebaut.



Es ist ein offenes Geheimnis in der Branche, dass Parmantier darunter gelitten hatte, nach der Übernahme durch die Oddo-Gruppe nur noch Angestellter einer Konzerntochter zu sein. Er hatte einige Freiheiten verloren. Der Erfolg der Bank steht und fällt mit ihm. Das räumen selbst Kritiker ein. Parmantier pflegt einen engen Draht zu vielen Unternehmenschef und kümmert sich persönlich. „Er ist auch in schwierigen Lagen immer zur Stelle“, sagt ein langjähriger Kunde. Parmantier hatte die Trennung der Seydler-Bank von der Oddo-Gruppe selbst forciert. Er wird künftig Teilhaber. Bis zu 25 Prozent der Anteile kann er übernehmen. „Meine Beteiligung an der neuen Seydler Bank wird mich ein wenig mehr zum Unternehmer in der Bank machen“, sagt Parmantier.