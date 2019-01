Rolle im Danske-Skandal Deutsche Bank bestreitet Fed-Ermittlungen

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte erst vergangene Woche bekräftigt, eine interne Untersuchung der Bank in dem Fall habe keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten in seinem Haus ergeben. Sewing nimmt derzeit am Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Für den Nachmittag ist ein öffentlicher Auftritt des 48-Jährigen geplant, der die Bank seit vergangenem April führt. Wie Bloomberg unter Berufung auf zwei Insider berichtete, befindet sich die Untersuchung der Fed noch in einem frühen Stadium.



Eine offizielle Untersuchung der Fed, die in den USA neben der Geldpolitik auch in der Bankenaufsicht aktiv ist, könnte für die Deutsche Bank unangenehme Folgen haben. 2017 verdonnerte die Zentralbank das Institut zusammen mit anderen Aufsehern zu einer Strafe von 700 Millionen Dollar wegen zu laxer Geldwäschekontrollen in Russland. Das US-Justizministerium hat seine Untersuchung des Falls noch nicht abgeschlossen, eine weitere Strafe ist deshalb nicht auszuschließen.



Die Deutsche Bank stand zuletzt immer wieder im Zentrum von Geldwäsche-Ermittlungen der Behörden. Erst im November hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Zentrale des Instituts im Frankfurter Bankenviertel zwei Tage lang durchsucht – allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Danske-Skandal, sondern den sogenannten „Panama Papers“. Im September hatte die deutsche Finanzaufsicht BaFin zudem von der Deutsche Bank gefordert, mehr gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun und einen Sonderbeauftragten bei dem Institut installiert – ein bis dato nie dagewesener Vorgang.