Royal Bank of Scotland schließt mit US-Vergleich dunkles Kapitel

Der Vergleich werde das Ergebnis im zweiten Quartal mit 1,44 Milliarden Dollar belasten, teilte die Bank am Donnerstag in London mit. Der Rest sei bereits zurückgestellt worden. Die Summe fällt deutlich geringer aus, als zuletzt viele Experten erwartet hatten. An der Börse führte der Vergleich zu einem starken Kursanstieg.