Russische Bank: Gazprombank schließt Schweizer Tochter

Die russische Gazprombank stellt ihren Betrieb in der Schweiz ein. „Der Entscheid ist das Ergebnis einer vertieften Strategie-Analyse und erfolgt in enger Absprache mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma,“ erklärte der Verwaltungsratspräsident der Gazprombank (Schweiz) AG, Ivan Dun, am Montag in einer Mitteilung.