Russische Zentralbank will gegen Sanktionen klagen „Der Fall ist offensichtlich“

Kommen wir zurück zum Fall der russischen Zentralbank. Wenn ich Ihre Schilderungen darauf übertrage, ist er klar. Oder?

Der Fall ist offensichtlich: Die Währungsreserven der Notenbank können Russland helfen, den Krieg zu finanzieren. Es gibt also einen guten Grund, die Notenbank zu sanktionieren. An dem Beispiel zeigt sich deshalb: Wenn die EU die formalen Vorgaben einhält, gibt es für Personen, Behörden und Unternehmen kaum eine Handhabe.



Warum sind die Erfolgsaussichten unter dieser Voraussetzung so gering?

Die EU hat schlicht das Recht dazu, Sanktionen zu beschließen. Wir Juristen sagen: Sie hat die Kompetenz dazu. Staaten oder Staatenverbünde wie die EU können völkerrechtliche Verstöße wie den Einmarsch in der Ukraine ahnden. Ich möchte aber noch einmal betonen: Eine Klage ist je nach Fall nicht per se hoffnungslos. Die EU hält sich an rechtsstaatliche Prinzipien: Unternehmen, Behörden und Personen können überprüfen lassen, ob sie zu Recht auf einer Sanktionsliste stehen. Das unterscheidet die EU von den USA, dort sind Klagen für ausländische Personen und Unternehmen von vornherein aussichtsloser.