Schweiz: Bank Vontobel tritt nach Geldabflüssen auf die Kostenbremse

Vontobel kündigte zudem an, sich an der Londoner Ancala Partners zu beteiligen. Die in Privatbesitz stehende Gesellschaft investiere in Infrastruktur-Projekte und verwalte gut vier Milliarden Euro. Solche Investitionen abseits der Börsen haben bei den Anlegern in den vergangenen Jahre großes Interesse angezogen, sodass viele Vermögensverwalter zuletzt in dieses Geschäft investiert haben.