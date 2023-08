Schweiz: Großaktionäre leiten bei Fondshaus GAM Machtwechsel ein

Bei dem Anlass will Niel auch den Verwaltungsrat mit eigenen Kandidaten bestücken, hieß es in einer Mitteilung. Der bestehende Verwaltungsrat trete zurück. Der derzeitige GAM-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, die neuen Kandidaten zu wählen. Die Gesellschaft des französischen Milliardärs wolle in den kommenden Tagen zudem einen Kandidaten für den Posten des neuen Firmenchefs vorstellen.