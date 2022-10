Schweizer Bank: Insider: Credit Suisse-Sparte für verbriefte Produkte soll an Apollo und Pimco gehen

Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse steht offenbar kurz vor dem Verkauf ihres Geschäfts für verbriefte Produkte. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters am Mittwoch (Ortszeit) sagte, soll der in New York ansässige Geschäftsbereich an die Investoren Apollo Global Management und Pacific Investment Management Co (Pimco) gehen.