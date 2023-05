Schweizer Banken: Credit-Suisse-Großaktionär Saudi National Bank wird bei UBS nur Kleinanleger

Der größte Aktionär der Credit Suisse Group AG, die Saudi National Bank, wird nach Abschluss der Übernahme durch die UBS Group einen Anteil von 0,5 Prozent an der UBS halten. Die in Riad ansässige Bank, die sich zu 37 Prozent im Besitz des saudischen Staatsfonds befindet, hielt rund 9,88 Prozent an der Credit Suisse, bevor die UBS ihren Lokalrivalen in einer von der Regierung eingefädelten Transaktion übernahm und damit vor dem Kollaps rettete.