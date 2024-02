Schweizer Banken UBS mit Rekordgewinn – Dividende soll steigen

Die Dividende für 2023 will die Bank um 27 Prozent auf 0,70 Dollar je Aktie anheben. Mit dem Zusammenschluss der Rechtseinheiten UBS AG und Credit Suisse AG rechnet der Konzern bis zum Ende des zweiten Quartals 2024. Danach will die UBS das Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen. Im laufenden Jahr peile die Bank Rückkäufe im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar an.