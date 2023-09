Schweizer Finanzmarktaufsicht „Credit Suisse ist an sich selber gescheitert“

Nach dem Kollaps und der Notübernahme der Credit Suisse durch den größeren Rivalen UBS im März wurden die Finma, aber auch die Schweizerische Nationalbank und die Schweizer Regierung für ihr spätes Eingreifen kritisiert. Nach einem ersten Bankensturm im Oktober 2022 habe sich bereits abgezeichnet, dass die Credit Suisse in Schieflage geraten könnte, so die Kritiker. In einem Gastkommentar im Juli wies Angehrn die Vorwürfe zurück. Die Finma sei für die CS-Krise nicht verantwortlich, die Credit Suisse sei an sich selber gescheitert. Die vorrangige gesetzliche Aufgabe der Behörde sei es, die Gläubiger zu schützen und den Schweizer Finanzmarkt funktionsfähig zu halten. „Diese zentralen Zielsetzungen haben wir im Fall Credit Suisse erreicht – dank engster Zusammenarbeit mit Nationalbank und Finanzdepartement.“