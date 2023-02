Schweizer Finanzmarktaufsicht: Finma nimmt mutmaßlich Aussagen von Credit-Suisse-Präsident ins Visier

Lehmann hatte am 1. Dezember in einem Interview mit der „Financial Times“ erklärt, nach starken Abflüssen im Oktober hätten sich diese „völlig abgeflacht und teilweise gedreht“. Am Tag darauf sagte er zu „Bloomberg Television“, die Abflüsse seien „im Wesentlichen gestoppt“. Nach diesen Aussagen legte die Credit-Suisse-Aktie, die zwölf Sitzungen in Folge nachgegeben hatte, kräftig zu und beendete den Tag mit einem Plus von rund neun Prozent. Wenige Tage später bekräftigte Lehmann nochmals, dass sich die Abflüsse stabilisiert hätten.