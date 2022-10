Schweizer Großbank: Analysten: Credit-Suisse-Lücke droht Kapitallücke von bis zu acht Milliarden Franken

Eine Kapitalerhöhung ist zwar eine der Optionen, die in Betracht gezogen werden, aber die Geschäftsleitung der Credit Suisse würde es vorziehen, kein neues Eigenkapital auszugeben, da der Aktienkurs sich in der Nähe von Rekordtiefs befindet, wie Bloomberg News zuvor berichtete. Die Credit Suisse hatte per 30. Juni eine Kernkapitalquote von 13,5%, was in der Mitte ihres Zielkorridors liegt.