Schweizer Großbank: Credit-Suisse-Präsident bekräftigt Bilanzstärke – „Wir hatten letztes Jahr ein schreckliches Jahr“

Nach einem Rekordverlust in 2021 will Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann die Schweizer Großbank neu ausrichten. „Wir hatten letztes Jahr ein schreckliches Jahr. Wir hatten den größten Verlust in den 166 Jahren des Unternehmens“, sagte er am Freitag auf einer Veranstaltung der Bankenvereinigung Institute for International Finance. „Wir sind uns bewusst, dass wir uns ändern müssen und wir werden uns ändern, ganz klar.“