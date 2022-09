Schweizer Großbank: Credit Suisse will 2023 mit Vermögensverwaltung in China starten

Die skandalgeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse setzt nach wie vor auf China und will dort im kommenden Jahr mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft starten. „Trotz all der Gerüchte, dass sich die Credit Suisse aus China zurückzieht, ist China für uns ein langfristiges Ziel“, sagte Benjamin Cavalli, Leiter des Wealth-Management-Geschäfts in der Region Asien-Pazifik, der Nachrichtenagentur Reuters.