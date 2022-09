Schweizer Großbank: Die Credit Suisse stößt ihr Trust-Geschäft ab

Die krisengeplagte Credit Suisse verkauft das in Zusammenhang mit einem milliardenschweren Rechtsfall in die Schlagzeilen geratene Trust-Geschäft. Die Aktivitäten in Singapur, Guernsey und auf den Bahamas gehen an den Finanzdienstleister The Bank of N.T. Butterfield & Son mit Sitz auf Bermuda, wie die Schweizer Großbank am Dienstag mitteilte.