Schweizer Grossbank: Gottstein sieht „klares Mandat“ für Credit-Suisse-Chefposten

Trotz des Drucks aufgrund einer Reihe von Skandalen sieht Thomas Gottstein für sich eine „klares Mandat“ des Verwaltungsrats, Chef der Credit Suisse Group zu bleiben. In Bezug auf Spekulationen um seine Zukunft sagte Gottstein am Montag im Bloomberg-TV-Interview in Davos, er konzentriere sich auf die Umsetzung der Strategie und arbeite gut mit den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung zusammen.