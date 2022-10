Schweizer Großbank: Medienberichte: Credit Suisse bereitet Verkauf mehrerer Geschäfte vor

Die krisengeplagte Großbank Credit Suisse bereitet einem Zeitungsbericht zufolge den Verkauf von Teilen ihres Schweizer Geschäfts vor. So wolle die Bank sich Mittel beschaffen, schrieb die Zeitung „Financial Times“ am Samstag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Dabei gehe es um einen Anteil am Börsenbetreiber SIX, einer Beteiligung am Madrider Technologieunternehmen Allfunds, der Pfandbriefbank und Bank-Now in der Schweiz sowie Swisscard, einem Gemeinschaftsunternehmen mit American Express.