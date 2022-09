Schweizer Großbank: Rechtsstreit um Milliarden-Verlust: Ex-Premier Iwanischwili und Credit Suisse wieder vor Gericht

Die Credit Suisse stellt sich dagegen auf den Standpunkt, dass die Aufgabe des Trust gemäß den Vereinbarungen nur in der Verwahrung der Gelder, nicht aber in der Überwachung des Kundenberaters in Genf bestanden habe. Wie aus der von ihm unterzeichneten Vereinbarung hervorgehe, habe sich Iwanischwili selbst als Anlageberater eingesetzt.