Schweizer Großbank: Schweizer Aufsicht sieht von Verfahren gegen Credit Suisse ab

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma verzichtet in Zusammenhang mit umstrittenen Aussagen von Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann zu Abflüssen von Kundengeldern auf weitere Schritte. „Sie sieht keinen ausreichenden Anlass, in dieser Sache ein aufsichtsrechtliches Verfahren zu eröffnen“, erklärte die Behörde am Freitag Abend.