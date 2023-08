Schweizer Großbank: UBS entlässt offenbar Mitarbeiter von Credit Suisse

Die Schweizer Großbank UBS entlässt einem Insider zufolge diese Woche in New York Mitarbeiter der Investmentbank der jüngst übernommenen Credit Suisse. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch. Zum Umfang der Entlassungen und zu den betroffenen Geschäftsbereichen waren zunächst keine Details zu erhalten.