Schweizer Großbank: UBS-Präsident – Wir werben nicht aktiv Credit-Suisse-Kunden ab

Die UBS betrachte die Credit Suisse als würdigen Konkurrenten, der eine Krise durchmache, die sie aber bewältigen werde. „Aber es ist klar, dass auch wir in einer Welt leben, in der die Kunden ihr Geld hin und her bewegen“, sagte der frühere Morgan-Stanley-Manager, der sein UBS-Amt im April angetreten hatte. „Wenn also Kunden proaktiv auf uns zukommen, lassen wir sie entweder zu uns kommen oder wir lassen sie zu unseren amerikanischen Konkurrenten gehen.“