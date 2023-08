Schweizer Großbank: UBS will sich Credit Suisse Schweiz komplett einverleiben

Dennoch ziehen die übernommenen Kunden der Credit Suisse weitere Milliarden bei der UBS ab. Im Zeitraum von April bis Juni zogen die Kunden netto 39,2 Milliarden Franken ab, wie das vor der Integration in den UBS-Konzern stehende Institut am Donnerstag mitteilte. Die verwalteten Vermögen schmolzen auf 1,213 Billionen Franken zusammen von 1,253 Billionen Ende März. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Nettoverlust von Einlagen in Höhe von 9,3 Milliarden Franken.