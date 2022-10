Schweizer Großbank: Zeitungsbericht: Credit Suisse lotet Verkauf von Allfunds-Beteiligung aus

Die Credit Suisse prüft einem Medienbericht zufolge den Verkauf ihrer Beteiligung an dem Madrider Technologieunternehmen Allfunds. Damit wolle das krisengeplagte Institut Barmittel beschaffen, wie die spanische Zeitung Cinco Dias am Freitag unter Berufung auf Marktkreise berichtete. Refinitiv-Daten zufolge hält die Schweizer Großbank einen Anteil von 8,56 Prozent an Allfunds. Zum aktuellen Marktpreis entspricht dies rund 380 Millionen Euro. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel des Anbieters von technischen Dienstleistungen für Vermögensverwaltungsgesellschaften 58 Prozent an Wert verloren.