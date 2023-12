Schweizer Privatbank: Analyst: Signa-Pleite könnte Julius Bär 400 Millionen Franken kosten

Die Milliarden-Pleite der österreichischen Immobiliengruppe Signa könnte Julius Bär einer Schätzung der Zürcher Kantonalbank zufolge deutlich mehr Geld kosten, als der Schweizer Vermögensverwalter bislang dafür vorgesorgt hat. „Nach einem Treffen mit Evie Kostakis, CFO von Julius Bär, glauben wir, dass die am 20. November angekündigte Kreditabschreibung auf ein Private Debt Engagement isoliert bleiben dürfte“, erklärte ZKB-Analyst Michael Klien am Montag in einem Marktkommentar.