Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär streicht nach Benko-Skandal Boni

Julius-Bär-Manager bekommen die Kreditverluste des Schweizer Vermögensverwalters in Zusammenhang mit dem Skandal um René Benko in der eigenen Brieftasche zu spüren. Die Gesamtvergütung 2023 des inzwischen zurückgetretenen Konzernchefs Philipp Rickenbacher sinke auf 1,7 Millionen Franken (umgerechnet 1,7 Millionen Euro) von sechs Millionen Franken im Vorjahr. Das war dem am Montag veröffentlichten Bär-Geschäftsbericht zu entnehmen.