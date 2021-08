Sicherungssystem Sparkassen, schmeißt den Staat raus!

Debatten im Sparkassen-Lager dauern stets ewig: Nicht nur, weil es so viele von ihnen gibt, sondern auch, weil der Staat überall mitredet. So gehören die Landesbanken auch Bundesländern, die im Streit um das Sicherungssystem kräftig mitgemischt haben. An der baden-württembergischen LBBW ist gar die Stadt Stuttgart mit knapp 20 Prozent beteiligt. Zudem verkomplizieren die Länderbeteiligungen an LBBW, Helaba und Co. die Diskussion, aus den Landesbanken ein effizienteres Sparkassen-Dachinstitut zu formen. Die Politiker wollen sich nur ungern davon trennen, schließlich können die Landesbanken ein machtvolles Werkzeug sein.