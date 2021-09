Skandal um Zahlungsdienstleister Commerzbank will Wirecard-Analystin Pauls immer noch loswerden

Es ist fraglich, wie gut die Chancen der Commerzbank stehen, in der Berufung zu siegen. In der Urteilsbegründung des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main heißt es: „Nach Auffassung der Kammer ist die außerordentliche Kündigung unverhältnismäßig.“ Die Commerzbank hätte Pauls „vorrangig abmahnen müssen“. Das hatte das Geldhaus jedoch nicht getan.