Skandalkonzern: Verteidiger lässt Aussagetermin von Ex-Wirecard-Chef offen

Im Prozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard will sich der angeklagte Ex-Chef Markus Braun nicht darauf festlegen, wann er sich zu den Vorwürfen äußert. Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm forderte am Donnerstag in der Verhandlung vor dem Landgericht München, zunächst müssten die Richter über seinen im Dezember eingereichten Antrag zur Aussetzung des Prozesses entscheiden.