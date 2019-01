Smartphone-Bank N26 Boomende Bank mit begrenzter Kontrolle

Damit will N26 nun endgültig zur globalen, mobilen Bank werden. Bisher hat das Fintech rund um Co-Gründer Valentin Stalf nach eigenen Angaben 2,3 Millionen Kunden in 24 europäischen Ländern gewonnen. Das nun eingesammelte Kapital soll dagegen vor allem für die Expansion in die USA genutzt werden. Den Start dort hatte N26 immer wieder verschoben, im ersten Halbjahr dieses Jahres will die Smartphone-Bank aber dort an den Start gehen.