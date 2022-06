Sonderprüfung: Bafin verschärft Kapitalvorgaben für Stifel Europe Bank

Die Finanzaufsicht Bafin hat nach einer Sonderprüfung die Kapitalvorgaben für die in Frankfurt ansässige Stifel Europe Bank verschärft. Die Prüfung bei dem Geldhaus habe ergeben, dass die Geschäftsorganisation nicht in allen untersuchten Bereichen ordnungsmäßig gewesen sei, teilte die Bafin am Dienstag in Bonn mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Aufseher wiesen die Bank an, die Mängel zu beseitigen, und ordneten zusätzliche Eigenmittelanforderungen an.