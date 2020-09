Spanische Geldhäuser Caixabank hofft nach Fusion mit Bankia auf Milliardeneffekt

Die spanische Caixabank hofft nach der beschlossenen Fusion mit Bankia auf positive Effekte in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Ab 2023 könnten Synergieeffekte im Umfang von jährlich bis zu 770 Millionen Euro sowie höhere Einnahmen von 290 Millionen Euro möglich sein, sagte Gonzalo Gortázar, der Aufsichtsratsvorsitzender der nach der Fusion dann größten Bank in Spanien sein wird, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bisherigen Bankia-Chef José Ignacio Goirigolzarri am Freitag in Valencia. Der Zusammenschluss erfolgt mitten in der schweren Corona-Krise, die das spanische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich um mehr als zehn Prozent einbrechen lassen dürfte.