Sparen, schrumpfen, stutzen: Wie geht es Deutschlands Banken?

Dem Megatrend Digitalisierung kann sich die Branche zudem nicht entziehen – und muss sich überlegen, wie lange sie sich noch ein teures Filialnetz leistet, wenn immer mehr Kunden Bankgeschäfte am heimischen Computer oder per Smartphone-App erledigen. Bei der Commerzbank sind es schon 30 Millionen App-Aufrufe im Monat.



Zielke will das mobile Banking daher weiter ausbauen. 750 Millionen Euro sollen in die Digitalisierung der Geschäfte fließen, 2000 Jobs in zukunftsträchtigen Bereichen wie IT und Vertrieb entstehen. Und die Online-Tochter Comdirect, die ganz ohne Filialen auskommt und als einer der Innovationstreiber in der Branche gilt, möchte Zielke komplett mit der Commerzbank verschmelzen.