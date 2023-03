Sparkassen: Fast wie bei der Silicon Valley Bank: der Zinsärger der Sparkassen

Die Sparkassen mussten die Kursverluste der Anleihen abschreiben. Die genaue Summe dieser Wertkorrekturen dürfte Präsident Schleweis am Dienstag verraten, sie dürfte sich aber auf mindestens sechs Milliarden Euro belaufen. Dadurch dürfte der Gewinn der Sparkassen-Gruppe deutlich niedriger ausfallen als im Vorjahr, als die Institute vor Steuern noch einen Überschuss von knapp sechs Milliarden Euro erzielten. Die Folge könnte sein, dass einige Sparkassen weniger Gewinn an ihre Träger, an die Gemeinden, Städte und Landkreise, ausschütten können. Einige wenige Sparkassen könnten wegen der Abschreibungen sogar Verluste eingefahren haben – so wie die in Zwickau.