Sparkassen-Präsident Warum sich die Sparkassen über ihre wichtigste Position zerstreiten

Die Skeptiker bemängeln vor allem fehlende größere Erfolge. So habe Schleweis richtigerweise darauf gedrungen, die Zahl der sechs Landesbanken durch Fusionen zu schrumpfen. Allerdings sei sein Vorstoß für das ohnehin hochkomplexe Unterfangen wenig durchdacht gewesen – und deshalb rasch am internen Widerstand gescheitert. Zudem stelle Schleweis die Sparkassen nach außen zu wenig dar. Seine Kritiker sehen sein größtes Verdienst schon darin, dass er das Amt 2018 überhaupt übernommen hat, obwohl er bereits älter als 60 Jahre war. Zumal sich der Finanzverbund damals in einer schwierigen Lage befand, weil Vorgänger Georg Fahrenschon wegen einer Steueraffäre zurücktreten musste. Schleweis äußert sich zu seinen Ambitionen nicht – was ihm seine Kritiker ebenfalls vorwerfen. Er hätte das ganze Hin und Her vermeiden können, wenn er sich frühzeitig erklärt hätte, meinen sie.