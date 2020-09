Sparkassen und Corona „Das Potenzial dieser Krise ist größer als 2008“

Das klingt so, als wären die Sparkassen ein Profiteur der Krise. Wegen möglicher Kreditausfälle müssen sie die Risikovorsorge allerdings auf 400 Millionen Euro verdreifachen, das Ergebnis halbiert sich deshalb.

Es wäre unseriös, heute bereits in irgendeiner Form ein Fazit der Krise zu ziehen. Bisher gab es tatsächlich nur sehr wenige Insolvenzen, aber wir werden erst im kommenden Jahr sehen, ob es so bleibt. Ein erneuter Lockdown etwa würde die Situation deutlich verschärfen. Ich halte das Potenzial dieser Krise weiterhin für deutlich größer als die Verwerfungen, die wir in den Jahren 2008 und 2009 gesehen haben. Wenn man die damaligen Ausfallquoten zugrunde legt, würde sich die Risikovorsorge nochmals verdoppeln.