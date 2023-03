Sparkassen Fast wie bei der Silicon Valley Bank: der Zinsärger der Sparkassen

Zwar dürfte dieses Problem derzeit nur einige wenige Institute betreffen, die so wie einige ostdeutsche Sparkassen mehr als 40 Prozent ihrer Einlagen an der Börse investiert haben. Die Bundesbank sorgte sich aber zuletzt bereits darum: Ihr damals für die Bankenaufsicht zuständiger Vorstand Joachim Wuermeling erklärte gegenüber der WirtschaftsWoche, die Bundesbank werde sich mögliche „Einschränkungen in der Kreditvergabe in bestimmten Regionen genau anschauen“.