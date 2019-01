Sparkassenbus Letzter Halt für Bankkunden

Und statt etwa Pakete auszuliefern, steht der Fahrer des Lkw im Anzug samt roter Krawatte hinter einem Schalter im eigentlichen Laderaum des Fahrzeugs. Er ist kein Kurier, sondern Bankkaufmann und hilft den Menschen in Beeckerwerth bei Überweisungen, Daueraufträgen oder der Eröffnung eines neuen Kontos. Zwischen einem kleinen Bistro, einer Kirche und einem in die Jahre gekommenen Fitnessstudio entsteht so für zwei Stunden in der Woche eine Filiale der Sparkasse Duisburg. Denn hier gibt es seit ein paar Jahren weder eine Bankfiliale noch einen Geldautomaten. Aber die Sparkasse will ihre Beeckerwerther Kunden nicht ganz alleine lassen und gleichzeitig kräftig am eigenen Image feilen.