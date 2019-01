Sparkassenbus Letzter Halt für Bankkunden

Das dürfte auch die Duisburger Sparkasse überzeugt haben. „Natürlich ist der Sparkassenbus eine Investition, aber eine die sich rentiert. Der Bus wird an sechs Standorten gut frequentiert, an denen wir sonst sechs nicht ausgelastete, kostenintensive Geschäftsstellen unterhalten müssten“, erklärt Vorstandsvorsitzender Joachim Bonn.



Mit dem Sparkassenbus will die Sparkasse Duisburg den Kunden offenbar versprechen, dass man sie auch ohne echte Filiale nicht allein lassen wird. Doch ein vollwertiger Teil des Geschäftsmodells, der viele Kunden mit Bargeld und Beratung versorgt, kann eine Filiale auf Rädern wohl nicht werden. Wer auf die persönliche Beratung Wert legt, der muss vielerorts auch mal eine lange Fahrt mit dem „richtigen Bus“ in Kauf nehmen. Und wenn dank neuer Technologien in Zukunft noch weitere Filialen schließen müssen, dann könnte diese Fahrt in Zukunft immer länger dauern.