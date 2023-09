Sparkassensektor: Landesbanken bilden 400 Millionen Euro an Vorsorge für Immobilien

„Das Exposure der Landesbanken bei Gewerbeimmobilien im In- und Ausland ist im europäischen Vergleich hoch, und die Refinanzierungsrisiken haben aufgrund steigender Zinssätze und sinkender Marktbewertungen zugenommen“, erklärte Marco Diamantini, Director Financial Institutions bei Fitch Ratings, vor wenigen Tagen in einer E-Mail an Bloomberg. Die rasant gestiegenen Zinsen hatten zuletzt die Immobilienmärkte weltweit unter Druck gesetzt.