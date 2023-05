Sparkassentag: Scholz und Habeck versprechen Sparkassen Hilfe bei Bankenregulierung

Scholz sagte mit Blick auf bereits umgesetzte neue Regulierungen, anders als in der Finanzkrise 2008 seien die Banken in den vergangenen Jahren nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung gewesen. Er trete allerdings in den laufenden Verhandlungen über das sogenannte Basel III-Paket „für Proportionalität, für passgenaue Lösungen“ ein. Hintergrund ist, dass Auflagen für kleine Banken verhältnismäßig und damit nicht so hart sein sollen wie für große Finanzinstitute. Basel III soll die Eigenkapitalvorschriften im Bankwesen neu regeln.