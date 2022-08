Sparkassentochter Dekabank verdreifacht Gewinn im ersten Halbjahr

Dies könne jedoch „wegen der hohen Inflation und des zunehmend eingetrübten konjunkturellen Ausblicks“ nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden, schränkte Vorstandschef Georg Stocker am Donnerstag ein. Das Management sehe „insbesondere bei den Bewertungseffekten aktuell starke Schwankungen in die eine wie in die andere Richtung“. Ohne die positiven Bewertungseffekte hätte das wirtschaftliche Ergebnis im ersten Halbjahr nach Berechnungen des Frankfurter Instituts bei 556 Millionen Euro gelegen.