Sparmaßnahmen Deutsche Bank stellt Filialnetz auf den Prüfstand

Bis zum Jahr 2022 sollen die Kosten in der Privatkundensparte um jährlich 1,4 Milliarden Euro sinken. 600 Millionen Euro davon sollen nach den Planungen der Bank aus bisher nicht näher definierten „strukturellen Maßnahmen“ stammen. In den vergangenen Jahren haben Deutsche Bank und Postbank bereits mehr als 450 Zweigstellen in Deutschland geschlossen.