Sparmaßnahmen: Sparda Bank Berlin schließt Zentrale

Die Sparda Berlin ist nicht die einzige Bank, die an einer Optimierung ihrer Flächen arbeitet. So gibt die KfW Flächen in Berlin und Frankfurt auf. Bei der DekaBank sind bereits tausende Mitarbeiter in ein neues Gebäude in Frankfurt umgezogen, das auf Homeoffice-Arbeit ausgerichtet ist. Und die DZ Bank gestaltet gerade mehrere Etagen in ihrem Frankfurter Westend Tower neu.