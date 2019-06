Spekulation um Fusionsgespräche Wer möchte die Commerzbank kaufen?

Die Commerzbank kommt nicht zur Ruhe: Die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank sind gerade erst vor fünf Wochen beendet worden, da rückt das Frankfurter Geldhaus erneut in den Fokus von Fusionsverhandlungen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sondiert das Bundesfinanzministerium aktuell den Markt an potenziellen Investoren an der Commerzbank.